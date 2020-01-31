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Россиянам советуют отказаться от поцелуев для защиты от коронавируса

, 2:37 | Анастасия Игонина 26

Установлено, что смертельно опасная болезнь может передаваться при близком контакте с зараженным человеком.

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Yuwei

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В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса — выявлено уже восемь случаев передачи болезни от человека к человеку. Чтобы обезопасить себя, сотрудники ведомства посоветовали временно отказаться от поцелуев.

«Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется», — цитирует специалистов РИА Новости.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали не есть руками из общей посуды или упаковки с продуктами. Помимо этого, сотрудники ведомства рекомендуют следить за чистотой рабочего места — регулярно протирать клавиатуру и стол, использовать дезинфицирующие средства.

Немаловажным критерием становится и чистота рук — мыть их нужно перед каждым приемом пищи и после возвращения с улицы. Особое внимание стоит уделить предметам, к которым часто прикасается большое количество людей — например, поручням в транспорте и дверным ручкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вспышка нового коронавируса признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

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