Россиянам советуют отказаться от поцелуев для защиты от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса — выявлено уже восемь случаев передачи болезни от человека к человеку. Чтобы обезопасить себя, сотрудники ведомства посоветовали временно отказаться от поцелуев.

«Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется», — цитирует специалистов РИА Новости.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали не есть руками из общей посуды или упаковки с продуктами. Помимо этого, сотрудники ведомства рекомендуют следить за чистотой рабочего места — регулярно протирать клавиатуру и стол, использовать дезинфицирующие средства.

Немаловажным критерием становится и чистота рук — мыть их нужно перед каждым приемом пищи и после возвращения с улицы. Особое внимание стоит уделить предметам, к которым часто прикасается большое количество людей — например, поручням в транспорте и дверным ручкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вспышка нового коронавируса признана чрезвычайной ситуацией международного значения.