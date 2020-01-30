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Вспышка нового коронавируса признана международной ЧС

, 23:18 | Анастасия Игонина 56

Глава ВОЗ заявил о том, что вызванное вирусом заболевание — это чрезвычайная ситуация, которая касается всего мира.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Thissen, Xiao Yijiu, Carlo Cozzoli, Patipat Janthong, Li Ziheng

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 73

Вспышка нового коронавируса в Китае признана чрезвычайной ситуацией международного значения. Такое заявление сделал глава ВОЗ — всемирной организации здравоохранения — Тедрос Адханом Гебрейесус.

Слова генерального директора прозвучали в рамках заседания чрезвычайного комитета организации, передает РИА Новости. Гебрейесус также отметил, что ВОЗ продолжает считать, что у Китая еще есть возможность остановить распространение эпидемии.

По информации, которой ВОЗ располагает на 30 января, по всему миру сейчас насчитывается 7834 инфицированных коронавирусом. При этом подавляющее большинство — 7736 случаев — зарегистрировано в Китае. Еще 98 пациентов с этим заболеванием выявлено в 18 странах мира. Кроме того, известно о восьми случаях передачи заболевания от человека к человеку. Более 12 тысяч пациентов в настоящее время проходят обследование в связи с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Также в ВОЗ предложили присвоить новому вирусу временное название «2019-nCoV», а диагноз называть «острое респираторное заболевание 2019-nCoV».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минздрав назвал три российских препарата для лечения коронавируса.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 73
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