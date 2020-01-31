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  4. Подробности скандала между Аршавиным и его бывшей женой Алисой Казьминой

Подробности скандала между Аршавиным и его бывшей женой Алисой Казьминой

, 5:01 Эфирная новость 214

Экс-супруга спортсмена выложила в соцсетях официальное требование от матери футболиста до 1 марта освободить жилплощадь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

Андрей Аршавин — снова в центре внимания и снова не в связи со спортом. У футболиста очередной скандал со второй бывшей женой. Алиса Казьмина выложила в сеть требование экс-супруга покинуть жилплощадь в Петербурге в хорошем районе. Среди комментариев на странице тут же появились как слова сочувствия, так и осуждения — мол так тебе и надо, разлучница. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков, когда погрузился в тему, обнаружил целый клубок интересов вокруг этих элитных квадратных метров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Татьяна Аршавина объяснила выселение бывшей невестки.

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