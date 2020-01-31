Подробности скандала между Аршавиным и его бывшей женой Алисой Казьминой

Андрей Аршавин — снова в центре внимания и снова не в связи со спортом. У футболиста очередной скандал со второй бывшей женой. Алиса Казьмина выложила в сеть требование экс-супруга покинуть жилплощадь в Петербурге в хорошем районе. Среди комментариев на странице тут же появились как слова сочувствия, так и осуждения — мол так тебе и надо, разлучница. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков, когда погрузился в тему, обнаружил целый клубок интересов вокруг этих элитных квадратных метров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Татьяна Аршавина объяснила выселение бывшей невестки.