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В Москве полиция накрыла крупную банду лжегазовиков

, 1:21 | Анастасия Игонина 17

Мошенники забирали у пенсионеров внушительные суммы якобы на замену газового оборудования.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Полицейские провели крупномасштабную операцию в Москве. Сотрудники полиции пресекли деятельность группы мошенников, выдававших себя за сотрудников газовой службы.

Установлено, что злоумышленники обходили квартиры пожилых москвичей. Они представлялись газовщиками и убеждали пенсионеров оплатить замену имеющихся у них газовых плит. При этом называли стоимость работ от 100 до 200 тысяч рублей. Чтобы успокоить потенциальных жертв, мошенники обещали, что после завершения работ заказчику положена компенсация в 50% от уплаченной суммы. Пострадавшие обратились в полицию, как только осознали, что их обманули.

«По подозрению в противоправной деятельности оперативники задержали 21 участника группы в возрасте от 21 до 31 года. Установлено, что злоумышленники не имели соответствующих аттестационных документов, специальных навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и общались с потерпевшими по заранее подготовленной памятке», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В квартирах подозреваемых, офисах и на складе были проведены обыски — изъяты мобильные телефоны, удостоверения сотрудников газовой службы, печати и документы. Также при обыске обнаружены 300 газовых плит. По данному факту возбуждено 16 уголовных дел по статье «Мошенничество». Подозреваемые задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге накрыли сеть фиктивных брокерских контор.

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