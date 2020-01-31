Число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 213

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число инфицированных во всем мире превысило девять с половиной тысяч человек. Погибших уже 213.

Заболевания китайским коронавирусом к этой минуте зафиксированы в 18 странах. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посчитали это достаточным основанием для введения режима ЧС.

«Основная причина этого объявления не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах. Это распространение вируса в странах с более слабыми системами здравоохранения. Позвольте мне прояснить, что это заявление не является показателем недоверия к Китаю. Наоборот, ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Статус ЧС международного масштаба означает, что теперь все страны должны мобилизовать ресурсы для борьбы с вирусом и оперативно обмениваться новыми данными. В России случаев заражения по-прежнему не зафиксировано.

МИД рекомендует без крайней необходимости пока не посещать Китай. Временно приостановлено оформление виз для граждан КНР, закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. А в поселке Забайкальск, где расположены пункты пропуска, ввели режим чрезвычайной ситуации.

А Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, связанные с возможным распространением инфекции. Россиянам советуют поддерживать чистоту рук, избегать приветственных рукопожатий и даже поцелуев в щеку. И ни в коем случае не есть и пить из чужой посуды.