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  4. Число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 213

Число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 213

, 6:11 Эфирная новость 142

Число зараженных превысило 9,5 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации введен в Забайкалье на границе с Поднебесной для противодействия распространению эпидемии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Yibo; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 78

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число инфицированных во всем мире превысило девять с половиной тысяч человек. Погибших уже 213.

Заболевания китайским коронавирусом к этой минуте зафиксированы в 18 странах. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посчитали это достаточным основанием для введения режима ЧС.

«Основная причина этого объявления не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах. Это распространение вируса в странах с более слабыми системами здравоохранения. Позвольте мне прояснить, что это заявление не является показателем недоверия к Китаю. Наоборот, ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Статус ЧС международного масштаба означает, что теперь все страны должны мобилизовать ресурсы для борьбы с вирусом и оперативно обмениваться новыми данными. В России случаев заражения по-прежнему не зафиксировано.

МИД рекомендует без крайней необходимости пока не посещать Китай. Временно приостановлено оформление виз для граждан КНР, закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. А в поселке Забайкальск, где расположены пункты пропуска, ввели режим чрезвычайной ситуации.

А Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, связанные с возможным распространением инфекции. Россиянам советуют поддерживать чистоту рук, избегать приветственных рукопожатий и даже поцелуев в щеку. И ни в коем случае не есть и пить из чужой посуды.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 78
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