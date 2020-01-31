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Основные изменения для россиян с 1 февраля

, 7:13 Эфирная новость 50

В силу вступает ряд нововведений. Социальные выплаты, пособия и компенсации подрастут.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

С 1 февраля вступает в силу ряд важных изменений. Так, единовременные выплаты льготникам проиндексируют на 3,1% — это показатель инфляции в прошлом году. В списке 60 категорий граждан, это 15 миллионов человек.

Так называемый «Дальневосточный гектар» будет действовать теперь в Забайкальском крае и Бурятии. Увеличится цена одного километра в системе «Платон» — по ней отслеживается, какой путь проехали фуры. С завтрашнего дня плата будет составлять 2 рубля 20 копеек за каждый километр пути.

Кроме того, уйдут в прошлое некоторые законы еще советского времени. Они уже давно потеряли актуальность, поэтому, как «Известиям» пояснили в Минюсте, никем не исполняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что собачников, выгуливающих бойцовских псов без намордников, будут штрафовать.

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