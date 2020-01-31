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Пегова в свете софитов кружилась в танце в облегающем платье с розовыми перьями

, 11:12 | Карина Бернтгольц 209

Российская актриса приняла участие в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге, фотографии с которого разместила на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Известная российская актриса театра и кино Ирина Пегова приняла участие в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге. На паркет она вышла в облегающем золотистом платье с глубоким декольте и туфлях на шпильке. Изюминкой наряда стали ярко-розовые перья, украшающие край платья.

В свете софитов кинозвезда кружилась в танце со своим партнером. Фотографию, на котором Пегова запечатлена в его сопровождении, она опубликовала на своей странице в Instagram. Также, чтобы подписчики смогли оценить образ, артистка сделала селфи, гдевиден яркий макияж, специально подобранный теледивой для вечера, и ее аккуратная прическа.

Instagram @pegovairina

Подписчики пришли в восторг от умопомрачительного наряда Пеговой и ее стиля на конкурсе. Они выражали свое восхищение посредством ярких эпитетов и восторженных эмодзи в комментариях.

«Роскошная!»

«Бесподобная!»

«Красивый кадр! Прекрасные танцоры!»

«Это было завораживающее зрелище! Я восхищена Вами!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пегова призналась, за кого бы вышла замуж.

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