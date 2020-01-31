Видео: полиция оцепила дом, где забаррикадировался подозреваемый во взрыве

Полиция оцепила многоквартирный дом, где забаррикадировался подозреваемый в произошедшем накануне взрыве гранаты. Мужчина отказывается сдаваться полиции.

Ранее судимый Михаил Н. второй день не дает покоя жителям дома. Вчера они были вынуждены эвакуироваться после взрыва гранаты в подвале, а сегодня уже по причине полицейской операции.

На месте работают правоохранительные органы. Группа СОБР готова к возможному штурму.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.