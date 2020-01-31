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Видео: полиция оцепила дом, где забаррикадировался подозреваемый во взрыве

, 11:35 | Светлана Шевченко 106

Накануне от взрыва гранаты в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде пострадали два человека.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Demian Stringer, 5-tv.ru

Полиция оцепила многоквартирный дом, где забаррикадировался подозреваемый в произошедшем накануне взрыве гранаты. Мужчина отказывается сдаваться полиции.

Ранее судимый Михаил Н. второй день не дает покоя жителям дома. Вчера они были вынуждены эвакуироваться после взрыва гранаты в подвале, а сегодня уже по причине полицейской операции.

На месте работают правоохранительные органы. Группа СОБР готова к возможному штурму.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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