Продюсер Дворцов рассказал о длительных болезнях Кашпировского перед смертью

Анатолий Кашпировский перед смертью долго болел, в том числе страдал от сахарного диабета. Об этом музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал РИА Новости.

«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», — сказал он.

По словам Дворцова, продолжительные заболевания и их последствия привели к остановке сердца психотерапевта.

Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых подтвердил, что тот скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Он уточнил, что дату и время прощания сообщат дополнительно.

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