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Оскароносный режиссер Оливер Стоун считает США «силой зла»

, 14:19 | Светлана Александрова 86

По мнению знаменитости, злодеяния рано или поздно вернутся Соединенным Штатам «бумерангом».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /AFLO, /Erik McGregor, /Boris Vergara

«Силой зла» назвал США знаменитый американский режиссер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун. Своими взглядами на настоящее и будущее Соединенных штатов он поделился в интервью RT.

«Должен сказать с сожалением, поскольку я люблю свою страну, что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей!» — сказал Стоун.

По его мнению, злодеяния обернутся в конце концов против Америки и вернутся «бумерангом», поскольку в мире «действует некая историческая сила». Стоун также отметил, что коррупция в США намного выше, чем в других странах.

«Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги», — констатировал режиссер.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Оливер Стоун снял фильм о Владимире Путине. Своими впечатлениями от общения с президентом России режиссер поделился на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

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