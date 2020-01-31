Четыре человека погибли после возгорания дивана в квартире Архангельска

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме Архангельска. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на Ленинградском проспекте. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания составила 14 квадратных метров.

Около 10.36 по местному времени пожарные подразделения выехали на вызов по указанному адресу, где в сильно задымленной квартире были обнаружены четверо человек. Трое из них уже не подавали признаков жизни, у одного прослушивалось дыхание. Сотрудники медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, однако спасти жильцов не удалось.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Архангельской области, в квартире горел диван. Возле него на полу валялось много окурков и сигарет, а также порожних емкостей, предположительно, из-под спиртного. На данный момент пожар ликвидирован. В качестве версии происшествия рассматривается неосторожность погибших при курении, находившихся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.

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