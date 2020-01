Илон Маск представил публике свою первую танцевальную композицию

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил публике свою первую электронную танцевальную композицию. Музыкальное произведение миллиардер выложил на Soundcloud и сообщил об этом Twitter.

«Только что написал песню под названием «Не сомневайся в своих эмоциях», — похвастался Маск, опубликовав также несколько фотографий из студии звукозаписи.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0 — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Изобретатель рассказал, что и текст, состоящий из двух фраз Don't doubt your vibe (не сомневайся в своих эмоциях) и Because it's true (потому что это правда) он сочинил сам, а также сам все это и исполнил.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 1 апреля Илон Маск выпустил рэп-трек «RIP Harambe» про застреленную в 2016 году сотрудниками зоопарка в Цинциннати гориллу Харамбэ. Специально для этого он миллиардер создал собственный лейбл Emo G Records.