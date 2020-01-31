  1. Пятый канал
  4. Илон Маск представил публике свою первую танцевальную композицию

Илон Маск представил публике свою первую танцевальную композицию

, 14:28 | Светлана Александрова 92

Свое произведение изобретатель-миллиардер выложил в сеть и поделился снимками из студии звукозаписи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @elonmusk

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил публике свою первую электронную танцевальную композицию. Музыкальное произведение миллиардер выложил на Soundcloud и сообщил об этом Twitter.

«Только что написал песню под названием «Не сомневайся в своих эмоциях», — похвастался Маск, опубликовав также несколько фотографий из студии звукозаписи.

Изобретатель рассказал, что и текст, состоящий из двух фраз Don't doubt your vibe (не сомневайся в своих эмоциях) и Because it's true (потому что это правда) он сочинил сам, а также сам все это и исполнил.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 1 апреля Илон Маск выпустил рэп-трек «RIP Harambe» про застреленную в 2016 году сотрудниками зоопарка в Цинциннати гориллу Харамбэ. Специально для этого он миллиардер создал собственный лейбл Emo G Records.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

15:08
Во время сноса СКК произошло обрушение конструкций
15:01
Путин освободил от должности полпреда президента в Конституционном суде
14:58
«Мурашки от такой страсти»: Дакота опубликовала видеоподтверждение новых отношений
14:48
«Охота на ведьм не нужна»: Песков о скандальном поздравлении блокадников в Керчи
14:35
По делу сестер Хачатурян назначили дополнительные экспертизы
14:28
Илон Маск представил публике свою первую танцевальную композицию

Сейчас читают

ТОП-5 голливудских красавиц, которые не делают эпиляцию
Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]