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Каким станет СКК после реконструкции

, 13:34 Эфирная новость 239

Знаменитый спортивно-концертный комплекс, на поле которого ФК «Зенит» стал чемпионом СССР, модернизируют к мировому первенству по хоккею в 2023 году.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ГорКапСтрой

В Петербурге начали демонтировать аварийную кровлю здания СКК — это первый этап реконструкции. Знаменитый спортивно-концертный комплекс, на поле которого «Зенит» стал чемпионом СССР, должен принять мировое первенство по хоккею в 2023 году.

Чтобы сделать арену современной и самой большой в мире, потребуется три года и 25 миллиардов рублей. Площадь СКК увеличат, здание модернизируют в соответствии со спортивными стандартами нового века.

Конечно, изменится и внешний вид. Команда разработчиков опубликовала эскизы реконструкции. Арена сохранит уже привычную для петербуржцев форму, сохранится и цветовая гамма, но в ночное время здание будут подсвечивать голубыми прожекторами.

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