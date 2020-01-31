Каким станет СКК после реконструкции

В Петербурге начали демонтировать аварийную кровлю здания СКК — это первый этап реконструкции. Знаменитый спортивно-концертный комплекс, на поле которого «Зенит» стал чемпионом СССР, должен принять мировое первенство по хоккею в 2023 году.

Чтобы сделать арену современной и самой большой в мире, потребуется три года и 25 миллиардов рублей. Площадь СКК увеличат, здание модернизируют в соответствии со спортивными стандартами нового века.

Конечно, изменится и внешний вид. Команда разработчиков опубликовала эскизы реконструкции. Арена сохранит уже привычную для петербуржцев форму, сохранится и цветовая гамма, но в ночное время здание будут подсвечивать голубыми прожекторами.