Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило о повышении с 1 февраля 2020 года тарифа на транзит российской нефти на 6,6%, пишет RT. Отмечается, что данное решение было принято по итогам двусторонних переговоров, в ходе которых возникли разногласия, отраженные в соответствующем протоколе.

«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 года, МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении белорусского ведомства.

В МАРТ пояснили, что размер повышения тарифов на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» определен как среднегодовой индекс потребительских цен. Величина установлена параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на три процентных пункта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко рассказал о причинах разногласий с Россией по нефти.