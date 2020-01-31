Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что глава РФ также включил Коновалова в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.
Александр Коновалов — кандидат юридических наук. С 1992 года, после окончания СПбГУ он работал в органах прокуратуры Санкт-Петербурга. С февраля по ноябрь 2005 года занимал должность прокурора Республики Башкортостан. С 14 ноября 2005 года по 12 мая 2008 года был полномочный представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. с 12 мая 2008 он был назначен главой Минюста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин освободил от должности полпреда президента в Конституционном суде Михаила Кротова
в связи с переходом на другую работу.