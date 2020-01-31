Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что глава РФ также включил Коновалова в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.