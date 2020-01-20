В Канаде из-за сильного снегопада объявлено чрезвычайное положение

В сугробах сейчас утопают и жители восточной части Канады. Там объявлено чрезвычайное положение. За прошедшие двое суток выпало почти 80 сантиметров осадков — это абсолютный рекорд. Люди не только не могут откопать свои машины — порой даже выйти из дома невозможно. Закрыты аэропорты, сильный ветер сносит с дорог снегоуборочную технику. Несколько человек пропали без вести, выйдя из дома в буран. На острове Ньюфаундленд тысячи жителей остались без света. Местные власти запросили помощь военных.

А на восток Испании обрушился шторм Глория. На побережье идут сильные дожди и дует ураганный ветер. В горах снегопады практически полностью парализовали движение на дорогах. Открыт счет жертвам — в провинции Астурия погиб мужчина. Из-за шторма на сутки закрыли аэропорт Аликанте — там отменили 150 рейсов. Под угрозой авиасообщение с Ибицей и Балеарскими островами.

А это кадры из Австралии. После масштабных лесных пожаров туда пришла песчаная буря. Сильный ветер поднял пыль на высоту более километра. Автомобилисты пережидали бурю на обочинах, а люди в домах. На 20 минут вся местность погрузилась в кромешную тьму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет на Ямале экстренно приземлился на оживленную трассу из-за метели.