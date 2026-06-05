«Целенаправленно»: Пасечник об атаках ВСУ на объекты жизнеобеспечения в ЛНР

Поврежденные здания и инфраструктуру приходится восстанавливать по мере новых разрушений.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Пасечник: объекты жизнеобеспечения постоянно ремонтируют в ЛНР из-за атак ВСУ
ВСУ намеренно атакуют объекты жизнеобеспечения в Луганской Народной Республике. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как он отметил, в российском регионе продолжают восстанавливать объекты жизнеобеспечения, от которых зависит повседневная жизнь жителей республики и муниципалитетов. Здания периодически получают повреждения в результате ударов боевиков киевского режима, из-за чего объем работ постоянно меняется.
«На сегодняшний день противник использует такую тактику, когда целенаправленно разрушает объекты жизнеобеспечения республики и муниципалитета в том числе. Поэтому вот эта цифра, она постоянно меняется. Они разрушают, мы восстанавливаем», — отметил Пасечник.
Также глава ЛНР пояснил, что регион находится в ситуации, когда восстановительные работы фактически идут непрерывно. Поврежденные учреждения и объекты приходится приводить в порядок по мере новых разрушений.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.
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