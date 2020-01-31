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Последний день в европейской семье: уже завтра Лондон отправится в свободное плавание

, 12:58 Эфирная новость 90

Пока страна запускает обратный отсчет, скептики прикидывают — сумма потраченная на Brexit уже превысила взносы Британии в бюджет Евросоюза.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Han Yan; 5-tv.ru

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 99

В ночь с пятницу на субботу Британия покинет Евросоюз. Все формальности перед Brexit устранены — Совет Европы в четверг завизировал все документы. Пошел самый последний отсчет времени, а вопросов о будущем без ЕС все больше.

Готовится к празднованию Brexit начали за 36 часов до его начала. Напротив парламента вывешивают британские флаги. Флаги евросоюза здесь тоже есть, но они уже в меньшинстве.

Пока страна запускает обратный отсчет, скептики прикидывают — сумма потраченная на Brexit уже превысила взносы Британии в бюджет Евросоюза. Оптимисты отвечают — это все мелочи, когда на кону — свобода и независимость.

Соглашения с большой Европой нет никаких. Премьер Джонсон, как истинный консерватор, уже намекает, что чужакам здесь не место — а ведь это миллионы не британских подданных. Дмитрий Акимов с ними встретился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после голосования в Европарламенте Урсула фон дер Ляйнен вслед сказала королевству очень душевные слова«Мы никогда не будем слишком далеко и всегда будем вас любить».

Тема:
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