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  4. Посол в Лондоне рассказал, что ждет отношения России и Британии после Brexit

Посол в Лондоне рассказал, что ждет отношения России и Британии после Brexit

, 23:03 | Игорь Рязов 70

Российский дипломат также спрогнозировал, какие риски ждут Великобританию после выхода из Евросоюза.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, Qian Yi, Zheng Huansong, Komsomolskaya Pravda, imago stock&people

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Выход Британии из Евросоюза 102

Между Великобританией и Россией нет непримиримых противоречий и препятствий, мешающих нормальному развитию отношений. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, отвечая на вопрос о последствиях Brexit для отношений Москвы и Лондона.

«Наши отношения с Великобританией имеют давнюю историю примерно в 450 лет, и они развиваются циклично. Я должен сказать, что у нас нет непримиримых противоречий: ни идеологических, ни территориальных претензий. У нас вообще нет препятствий, которые бы мешали нормально развивать отношения», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, Brexit может способствовать началу диалога Лондона и Москвы в практических областях, если британская сторона проявит такую инициативу. Новые связи ей скоро будут очень нужны.

«Будет очень непросто (после Brexit — Прим.ред). Великобритании нужна активная внешняя политика для того, чтобы встроиться в новый миропорядок, завести новые связи с окружающими государствами», — считает Келин.

Он добавил, что Brexit несет риски для экономики Великобритании. Сначала ВВП страны ждет небольшой рост, который в 2021 году сменится либо стагнацией, либо падением.

«Наиболее опытные дипломаты и эксперты говорят: в первый год, сразу после Brexit, скорее всего, экономика пойдет на подъем, однако потом ее ждет определенная стагнация», — подытожил посол.

Как сообщал 5-tv.ru, Brexit состоится в ночь на 1 февраля. Британские дипломаты не стали дожидаться нужного часа и уже сняли флаг Евросоюза со здания своего представительства в Брюсселе.

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