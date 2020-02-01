«Прыгал передо мной»: Панин обрушился с критикой на Харламова за дерзкие шутки

Актер Алексей Панин возмутился из-за шуток комика Гарика Харламова, в которых последний высмеивал его интимные видео. С критикой на юмориста он обрушился в шоу блогера Давида Манукяна, выложенном на его YouTube-канале.

Во время передачи Панин признался, что все эротические видео с его участием — это правда. Исключением является только ролик с собакой. Артист подчеркнул, что его сильно задели шутки Харламова на эту тему, ведь раньше комик старался быть дружелюбным.

«Ни один нормальный артист не пошутил про собак. Никто это публично не комментировал. А когда Гарик <…> сделал это, мне было неприятно», — возмутился Панин.

По его словам, раньше резиденты Comedy Club относились к нему совсем иначе. Многие пытались добиться его расположения, пишет Teleprogramma.pro.

«Когда я был востребованным артистом, не замешанным в скандалах, меня приглашали в Comedy Club. Они все прыгали на задних лапах: „Лешенька, Лешенька“. Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал», — вспомнил актер.

Как сообщал 5-tv.ru, Гарик Харламов в июне прошлого года опубликовал целую серию мемов, в которых высмеял эротические видео с участием Алексея Панина. Актер еще тогда жестко ответил на шутки юмориста.