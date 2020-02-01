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  4. В соцсетях раскритиковали купальник и фигуру жены Игоря Николаева

В соцсетях раскритиковали купальник и фигуру жены Игоря Николаева

, 10:44 | Светлана Александрова 116

Юлия Проскурякова выложила в интернет фото и видео с семейного отдыха в Майами.

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Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Пользователи соцсетей раскритиковали фигуру и купальник супруги композитора Игоря Николаева Юлии Проскуряковой. Певица выложила на своей странице в Instagram небольшой ролик из фотографий о семейном отдыхе в Майами, в американской Флориде.

«До свидания, Майами!» — подписала ролик Проскурякова.

Instagram @uliaveronika

На кадрах — сама Юлия в стильной шляпе и слитном купальнике с очень глубоким вырезом, а также сидящий на песке у океана Игорь Николаев и их четырехлетняя дочка Вероника. Именно купальник и вызвал нарекания подписчиков. Некоторые сочли, что он подчеркивает все несовершенства фигуры 37-летней Проскуряковой.

«Куда пропала грудь?»

«Научитесь подбирать себе гардероб, в остальном все красиво!»

«Скажите, как в 37 можно выглядеть на 45?»

«Нужно менять либо грудь, либо купальник», — пишут критики.

Впрочем, настоящие поклонники вступились за артистку, порекомендовав ей не обращать внимание на невоспитанных и бестактных пользователей.

«Красивая и искренняя».

«Самая классная женщина. Люблю и восхищаюсь. Взгляд доброй, простой и настоящей женщины. Будьте счастливы».

«Юля, вы настоявшая, без вмешательства пластических хирургов. Всегда позитивная! Открытая и искренняя», — восхищаются фанаты Николаева и Проскуряковой.

Совсем недавно, как писал 5-tv.ru, подписчики точно так же раскритиковали платье Юлии Проскуряковой, в котором она на юбилее супруга.

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