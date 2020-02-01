В соцсетях раскритиковали купальник и фигуру жены Игоря Николаева

Пользователи соцсетей раскритиковали фигуру и купальник супруги композитора Игоря Николаева Юлии Проскуряковой. Певица выложила на своей странице в Instagram небольшой ролик из фотографий о семейном отдыхе в Майами, в американской Флориде.
«До свидания, Майами!» — подписала ролик Проскурякова.
На кадрах — сама Юлия в стильной шляпе и слитном купальнике с очень глубоким вырезом, а также сидящий на песке у океана Игорь Николаев и их четырехлетняя дочка Вероника. Именно купальник и вызвал нарекания подписчиков. Некоторые сочли, что он подчеркивает все несовершенства фигуры 37-летней Проскуряковой.
«Куда пропала грудь?»
«Научитесь подбирать себе гардероб, в остальном все красиво!»
«Скажите, как в 37 можно выглядеть на 45?»
«Нужно менять либо грудь, либо купальник», — пишут критики.
Впрочем, настоящие поклонники вступились за артистку, порекомендовав ей не обращать внимание на невоспитанных и бестактных пользователей.
«Красивая и искренняя».
«Самая классная женщина. Люблю и восхищаюсь. Взгляд доброй, простой и настоящей женщины. Будьте счастливы».
«Юля, вы настоявшая, без вмешательства пластических хирургов. Всегда позитивная! Открытая и искренняя», — восхищаются фанаты Николаева и Проскуряковой.
Совсем недавно, как писал 5-tv.ru, подписчики точно так же раскритиковали платье Юлии Проскуряковой, в котором она на юбилее супруга.