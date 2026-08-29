Что родители чаще всего забывают купить ребенку перед школой: полный гайд

Мешок для обуви и спортивная форма нужны школьнику с первых дней

Сборы ребенка в школу обычно начинаются с покупки формы, ранца, обуви и канцелярии. Но даже после большого похода в магазин может выясниться, что чего-то важного не хватает. Чаще всего о таких вещах вспоминают уже утром 1 сентября или после первых уроков.

Чтобы не заниматься срочными покупками в начале учебного года, стоит заранее проверить не только основные школьные принадлежности, но и вещи для физкультуры, творчества, питания и повседневных ситуаций.

Что купить ребенку в школу, что родители часто забывают и какой список вещей проверить перед 1 сентября, читайте в материале 5-tv.ru.

Сменная обувь и мешок для нее

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Школьную обувь обычно покупают заранее, но о второй паре и мешке для хранения иногда забывают.

Сменная обувь должна подходить ребенку по размеру, быть удобной и соответствовать требованиям школы. Мешок лучше выбирать легкий: ребенок должен без помощи взрослого уметь открыть его и убрать обувь.

Спортивная форма

Еще одна частая забытая покупка — отдельная одежда для физкультуры.

В базовый комплект входят:

футболка;

спортивные брюки или шорты;

спортивная обувь;

носки;

мешок для формы.

Если уроки проходят на улице, может понадобиться дополнительный комплект с учетом погоды. Точные требования лучше заранее уточнить у школы.

Канцелярские мелочи

Тетради, ручки и пенал обычно оказываются в списке покупок, а небольшие принадлежности родители могут пропустить.

Перед школой стоит проверить наличие:

простых и цветных карандашей;

ластика;

точилки;

линейки;

ножниц с безопасными концами;

клея;

обложек для тетрадей и учебников;

папки для школьных работ.

Необязательно покупать все сразу. Оптимальный набор зависит от возраста ребенка и требований конкретного учителя.

Все для творчества и технологии

На уроках изобразительного искусства и технологии ребенку могут понадобиться дополнительные материалы.

В зависимости от программы это могут быть:

альбом;

цветная бумага;

картон;

пластилин;

краски;

кисти;

стаканчик для воды;

клеенка.

Лучше заранее уточнить список в школе, чтобы не покупать лишнее.

Бутылка для воды

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Если ребенок пьет воду в течение учебного дня, ему пригодится собственная бутылка.

При выборе стоит обратить внимание на объем, вес, герметичность, материал, форму крышки и удобство мытья.

Для младшего школьника особенно важно, чтобы бутылку можно было легко открыть и закрыть самостоятельно. Она не должна протекать внутри ранца или быть слишком тяжелой.

Контейнер для еды

Если ребенок берет перекус из дома, понадобится контейнер подходящего размера.

Главные характеристики — герметичность, вес, объем и простота использования. Ребенок должен без помощи взрослого открыть контейнер, достать еду и снова закрыть его.

Перед школой можно несколько раз потренироваться дома, чтобы в столовой или на перемене ребенок не столкнулся с неожиданными трудностями.

Средства личной гигиены

В школьном рюкзаке могут пригодиться бумажные или тканевые носовые платки, влажные салфетки и другие необходимые ребенку средства личной гигиены.

Особенно это актуально для младших школьников, которые проводят в учебном заведении большую часть дня.

Не стоит складывать в ранец большой запас: достаточно небольшого количества вещей, которыми ребенок действительно пользуется.

Зонт или дождевик

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В начале учебного года погода может быстро меняться. Поэтому стоит заранее проверить, есть ли у ребенка подходящая защита от дождя.

При выборе зонта важно учитывать вес, размер и удобство использования. Ребенок должен самостоятельно справляться с ним.

Альтернативой может стать легкий дождевик. Необязательно постоянно носить его в рюкзаке — достаточно учитывать прогноз погоды.

Подпишите вещи ребенка

В первые школьные месяцы дети нередко путают одежду и принадлежности или оставляют их в классе.

Поэтому можно подписать:

спортивную форму;

мешок для обуви;

верхнюю одежду;

пенал;

некоторые школьные принадлежности.

Особенно полезно это для первоклассников. Отметка должна быть устойчивой к стирке и не портить материал.

Часы и другие мелочи

Некоторым детям удобно пользоваться обычными наручными часами, чтобы самостоятельно ориентироваться во времени.

Также может понадобиться папка для документов и других бумаг, которые ребенок приносит домой или в школу.

При этом не нужно перегружать ранец дополнительными предметами. Чем младше школьник, тем важнее следить за весом его рюкзака.

Список покупок перед школой

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Перед 1 сентября удобно проверить покупки по нескольким категориям.

Одежда: школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, верхняя одежда.

Канцелярия: тетради, ручки, карандаши, ластик, линейка, пенал, принадлежности для творчества.

Для питания: бутылка для воды, контейнер или разрешенный школой перекус.

Для порядка: мешок для обуви, папки, обложки, подписи на вещах.

Главное — не покупать все подряд «на всякий случай». Требования к школьной форме, канцелярии и дополнительным принадлежностям могут различаться.

Что чаще всего забывают купить перед школой

Среди вещей, которые родители вспоминают в последний момент, — мешок для сменной обуви, спортивная форма, принадлежности для творчества, бутылка для воды и контейнер для еды.

Поэтому перед началом учебного года стоит проверить не только крупные покупки, но и небольшие предметы, которыми ребенок будет пользоваться ежедневно. Такой список поможет спокойно подготовиться к 1 сентября и избежать срочных походов в магазин уже после начала учебы.

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