Что родители чаще всего забывают купить ребенку перед школой: полный гайд

Перед 1 сентября стоит еще раз проверить все вещи школьника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мешок для обуви и спортивная форма нужны школьнику с первых дней
Сборы ребенка в школу обычно начинаются с покупки формы, ранца, обуви и канцелярии. Но даже после большого похода в магазин может выясниться, что чего-то важного не хватает. Чаще всего о таких вещах вспоминают уже утром 1 сентября или после первых уроков.
Чтобы не заниматься срочными покупками в начале учебного года, стоит заранее проверить не только основные школьные принадлежности, но и вещи для физкультуры, творчества, питания и повседневных ситуаций.
Что купить ребенку в школу, что родители часто забывают и какой список вещей проверить перед 1 сентября, читайте в материале 5-tv.ru.
Сменная обувь и мешок для нее
Школьную обувь обычно покупают заранее, но о второй паре и мешке для хранения иногда забывают.
Сменная обувь должна подходить ребенку по размеру, быть удобной и соответствовать требованиям школы. Мешок лучше выбирать легкий: ребенок должен без помощи взрослого уметь открыть его и убрать обувь.
Спортивная форма
Еще одна частая забытая покупка — отдельная одежда для физкультуры.
В базовый комплект входят:
- футболка;
- спортивные брюки или шорты;
- спортивная обувь;
- носки;
- мешок для формы.
Если уроки проходят на улице, может понадобиться дополнительный комплект с учетом погоды. Точные требования лучше заранее уточнить у школы.
Канцелярские мелочи
Тетради, ручки и пенал обычно оказываются в списке покупок, а небольшие принадлежности родители могут пропустить.
Перед школой стоит проверить наличие:
- простых и цветных карандашей;
- ластика;
- точилки;
- линейки;
- ножниц с безопасными концами;
- клея;
- обложек для тетрадей и учебников;
- папки для школьных работ.
Необязательно покупать все сразу. Оптимальный набор зависит от возраста ребенка и требований конкретного учителя.
Все для творчества и технологии
На уроках изобразительного искусства и технологии ребенку могут понадобиться дополнительные материалы.
В зависимости от программы это могут быть:
- альбом;
- цветная бумага;
- картон;
- пластилин;
- краски;
- кисти;
- стаканчик для воды;
- клеенка.
Лучше заранее уточнить список в школе, чтобы не покупать лишнее.
Бутылка для воды
Если ребенок пьет воду в течение учебного дня, ему пригодится собственная бутылка.
При выборе стоит обратить внимание на объем, вес, герметичность, материал, форму крышки и удобство мытья.
Для младшего школьника особенно важно, чтобы бутылку можно было легко открыть и закрыть самостоятельно. Она не должна протекать внутри ранца или быть слишком тяжелой.
Контейнер для еды
Если ребенок берет перекус из дома, понадобится контейнер подходящего размера.
Главные характеристики — герметичность, вес, объем и простота использования. Ребенок должен без помощи взрослого открыть контейнер, достать еду и снова закрыть его.
Перед школой можно несколько раз потренироваться дома, чтобы в столовой или на перемене ребенок не столкнулся с неожиданными трудностями.
Средства личной гигиены
В школьном рюкзаке могут пригодиться бумажные или тканевые носовые платки, влажные салфетки и другие необходимые ребенку средства личной гигиены.
Особенно это актуально для младших школьников, которые проводят в учебном заведении большую часть дня.
Не стоит складывать в ранец большой запас: достаточно небольшого количества вещей, которыми ребенок действительно пользуется.
Зонт или дождевик
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В начале учебного года погода может быстро меняться. Поэтому стоит заранее проверить, есть ли у ребенка подходящая защита от дождя.
При выборе зонта важно учитывать вес, размер и удобство использования. Ребенок должен самостоятельно справляться с ним.
Альтернативой может стать легкий дождевик. Необязательно постоянно носить его в рюкзаке — достаточно учитывать прогноз погоды.
Подпишите вещи ребенка
В первые школьные месяцы дети нередко путают одежду и принадлежности или оставляют их в классе.
Поэтому можно подписать:
- спортивную форму;
- мешок для обуви;
- верхнюю одежду;
- пенал;
- некоторые школьные принадлежности.
Особенно полезно это для первоклассников. Отметка должна быть устойчивой к стирке и не портить материал.
Часы и другие мелочи
Некоторым детям удобно пользоваться обычными наручными часами, чтобы самостоятельно ориентироваться во времени.
Также может понадобиться папка для документов и других бумаг, которые ребенок приносит домой или в школу.
При этом не нужно перегружать ранец дополнительными предметами. Чем младше школьник, тем важнее следить за весом его рюкзака.
Список покупок перед школой
Перед 1 сентября удобно проверить покупки по нескольким категориям.
Одежда: школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, верхняя одежда.
Канцелярия: тетради, ручки, карандаши, ластик, линейка, пенал, принадлежности для творчества.
Для питания: бутылка для воды, контейнер или разрешенный школой перекус.
Для порядка: мешок для обуви, папки, обложки, подписи на вещах.
Главное — не покупать все подряд «на всякий случай». Требования к школьной форме, канцелярии и дополнительным принадлежностям могут различаться.
Что чаще всего забывают купить перед школой
Среди вещей, которые родители вспоминают в последний момент, — мешок для сменной обуви, спортивная форма, принадлежности для творчества, бутылка для воды и контейнер для еды.
Поэтому перед началом учебного года стоит проверить не только крупные покупки, но и небольшие предметы, которыми ребенок будет пользоваться ежедневно. Такой список поможет спокойно подготовиться к 1 сентября и избежать срочных походов в магазин уже после начала учебы.
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