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Юлию Проскурякову «осудили» за безвкусно подобранное платье

, 7:54 | Алиса Старжевская Фото 98

По мнению пользователей, супруга Игоря Николаева подобрала наряд, который подчеркнул ее недостатки.

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Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Супруга Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — выложила на своей странице в Instagram совместную с мужем фотографию, на которой предстала в вечернем платье.

Судя по всему, снимок сделан на праздновании юбилея певца. В честь дня рождения  мужа Проскурякова примерила платье в пол, с синими бархатными вставками в стиле «ампир» — наряды семейнной пары были в одной цветовой гамме.

Instagram @uliaveronika

По мнению многих пользователей сети, наряд супруги Николаева ее не украсил. Согласно комментариям под постом, композитор в зауженных синих брюках выглядел дерзко и свежо, а вот Проскурякова явно уступала ему и казалась старше своих лет. 

Как отметили подписчики, Юлия в строгом классическом платье с оголенными плечами и декольте проигрывала на фоне Николаева, который был одет в однотонную майку и пиджак. Кроме того, у исполнительницы куда-то пропала стройная фигура.

«Кто ее наряжает в бабские платья? Ей всего 37! Кто вообще собирает ее вечерний образ?»

«Юля приятная девочка, только „луки“ ни к месту, безвкусные до бреда. Кто-нибудь, оденьте Юлю достойно. Симпатичная ведь!»

«Юле одета была странно, муж в майке, а она в декольте», — написали расстроенные фолловеры.

Однако нашлись и те, кто не только поздравил мэтра с юбилеем, но и оценил наряд певицы по достоинству.

«Юля-дюймовочка»;

«Какая красивая добрая лучшая пара»;

«Юлечка — само очарование!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорю Николаеву присвоено звание народного артиста РФ.

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