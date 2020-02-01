Слабое место: что злит и обижает разные знаки зодиака

Астрологи рассказали, что может разозлить или расстроить представителей разных знаков зодиака. В зависимости от гороскопической принадлежности каждый человек имеет слабое место, передает Zpravda.ru.

Овны

Главное для Овнов — быть правильно понятыми. Больше всего их раздражает, когда собеседник неверно трактует его слова и делает некорректные выводы. Представителей знака сильно задевает, когда его слова пересказывают с ошибками.

Тельцы

Хотите вывести из себя Тельцов — перестаньте их слушать. Для этого знака важнее всего, чтобы собеседник был внимателен к тому, что он говорит. В противном случае они сочтут, что вы считаете их бесполезными.

Близнецы

Принятие решений — это то, что они ненавидят больше всего. Для Близнецов нет ничего сложнее, чем делать выбор. Не хотите разозлить представителей знака — не давите на него, требуя принять ответственность за что-либо.

Раки

Самый непримиримый и упрямый знак, вопреки стереотипам — именно этот. Раки не выносят, когда кто-то не согласен с их точкой зрения. Представители знака раздражаются и даже могут поскандалить, когда кто-то не готов понять и принять их видение мира как свое собственное.

Львы

Людям, родившимся под знаком Льва, тяжело пережить свои поражения. Они болезненно воспринимают проигрыши в спорах — даже если формально никакого спора не было. Львы вполне могут расстроиться, если вечером в пятницу его компания друзей решит идти не в тот бар, который предложил он.

Девы

Девы — перфекционисты. Для них любая ошибка — это повод для дурного настроения. Промахов они не прощают ни себе, ни другим. Раздражает представителей знака недостаточно серьезное, на их взгляд, отношение к своим обязанностям.

Весы

Весы с трудом выносят ситуации, в которых они оказываются не самыми компетентными. Если выяснится, что кто-то осведомлен в чем бы то ни было лучше, чем они сами, Весы будут пребывать в недобром расположении духа.

Скорпион

Этот знак близко к сердцу воспринимает глобальные проблемы — голод в странах третьего мира, экологический кризис, вымирание краснокнижных животных. Кроме того, в ярость Скорпионы приходят, когда понимают, что потратили больше денег, чем могли. Упущенные скидки и акции — ахиллесова пята Скорпионов.

Стрельцы

Хотите навсегда рассориться со Стрельцом — соврите. Ложь этот знак воспринимает как предательство. Важное примечание: попытки что-то недоговорить Стрельцы воспринимают как некоторую форму вранья.

Козероги

Последнее слово должно быть за ними — иначе Козероги будут раздражены весь день. Им важно быть тем, на чьем аргументе закончилась дискуссия, чтобы подробно объяснить, почему они правы, а остальные — нет.

Водолеи

Самый свободолюбивый знак. Любая попытка контроля — это повод, чтобы прекратить общение навсегда. В некоторых случаях Водолеи могут разозлиться даже если спросить их в переписке, чем они заняты в данный момент.

Рыбы

Любая несправедливость выводит Рыб из себя. Они не найдут себе места до тех пор, пока совершивший проступок не будет наказан, а сделавший что-то значимое — поощрен.

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