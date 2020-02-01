Любовь Толкалина с красными пятнами на лице напугала поклонников

Любовь Толкалина напугала поклонников своим видом после косметических процедур. Звезда театра и кино решила поделиться со своими подписчиками в Instagram одним из секретов своей молодости и выложила видео, на котором все ее лицо и шея покрыто красными пятнами.

«Вы часто спрашиваете о секретах по уходу за собой, вот ловите один маленький, но важный секретик… Лайфхак прост — спасибо, Друг мой- лазер!», — прокомментировала ролик актриса.

Instagram @tolkalinaliuba

Она посетовала, что не находит времени делать процедуры как следует, по плану и прибегает к косметологам только «когда прижмет». Однако в ближайшие дни ей «хотелось бы выглядеть блистательно». Поклонники Толкалиной пришли в ужас от увиденного. Они беспокоятся, что такие радикальные методы омоложения могут нанести больше вреда, чем пользы. Многие женщины пишут, что ни за что не решились бы на подобный эксперимент.

«Почему такая краснота на лице и теле?»

«Как я испугалась за вас! Думала, ожог!»

«Выглядит жутко… точно до утра пройдет?!»

«Боже… я подумала что-то случилось… аллергия. Слава богу, что все хорошо», — хватаются за голову одни.

«Прекрасная! Все бы так выглядели, даже после процедур».

«Какая вы смелая и уверенная в себе! Браво! В любом (почти) виде себя можете показать нам!»

«Люба, вы прекрасны в своей честности и искренности», — восхищаются другие

«Бедные женщины… как же нам не хочется стареть!» — сокрушаются третьи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Любовь Толкалина удивила поклонников быстрым перевоплощением в королеву в театральной гримерке.