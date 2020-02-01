Сын Раисы Рязановой не смог уйти из семьи к любовнице

Актриса театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Померанцева, коллега скончавшегося сына Раисы Рязановой, рассказала о его служебном романе, который он закрутил незадолго до ухода из жизни. Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на собеседника.

Известно, что Перов в прошлом году отметил жемчужную свадьбу со своей супругой. По словам Померанцевой, жена актера никак не связана с театром. При этом инсайдер отметила, что некоторое время назад у него случился роман с одной из актрис театра. Она утверждает, что возлюбленную зовут Екатерина Африкантова.

«Они очень любили друг друга, но у него семья и сын, которые всегда стояли на первом месте. Да и мама Раиса Ивановна никогда бы не позволила Дане развестись», — пояснила собеседник издания.

Актриса также рассказала, что Данила Перов был талантливейшим и добрейшим человеком. Померанцева сожалеет, что он так скоропостижно умер.

«Скончался в том же возрасте, что и его отец, — в 51 год. Возможно, даже не понял, что ушел на небо. Ужас! Он был очень хорошим сыном и отцом», — подчеркнула Ирина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного сына.