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Опубликовано видео уничтожения цели американской винтовкой M16

, 21:05 | Карина Бернтгольц 32

Ролик размещен на канале CalibreObscura в социальной сети Twittеr. В подписи к нему отмечается, что оружие, предположительно, использовалось для ликвидации террористов.

Фото: www.globallookpress.com /Cpl. Lauren Falk

Опубликовано видео, на котором демонстрируется уничтожение цели американской винтовкой M16 при помощи смонтированного на нее тепловизионного прицела PULSAR. Ролик размещен на канале CalibreObscura в социальной сети Twittеr.

Как отмечается в подписи к публикации, в данном случае, возможно, использовались такие модели PULSAR как XD50 или XD75. Оружие, предположительно, применялось в операции по ликвидации террористов.

M16 - американская автоматическая винтовка калибра 5,56 миллиметров, разработанная и принятая на вооружение в 1960-х годах. М16 и ее модификации являются образцом стрелкового оружия всех пяти видов вооруженных сил США, а также в других странах мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский оружейный завод «Промтехнология» разработал аналог американской винтовки М16. 

 

 

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