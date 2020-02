Опубликовано видео уничтожения цели американской винтовкой M16

Опубликовано видео, на котором демонстрируется уничтожение цели американской винтовкой M16 при помощи смонтированного на нее тепловизионного прицела PULSAR. Ролик размещен на канале CalibreObscura в социальной сети Twittеr.

Как отмечается в подписи к публикации, в данном случае, возможно, использовались такие модели PULSAR как XD50 или XD75. Оружие, предположительно, применялось в операции по ликвидации террористов.

#Afrin ALF insurgents using Pulsar thermal optics (Most likely is Apex XD50 or XD75 mounted on an M16A4.) against Faylaq al-Sham forces in Burj Hayder.



Claimed 2 killed and 1 one wounded during this night-time attack. pic.twitter.com/PHgHVpsLMu