Российская компания создала аналог американской винтовки М16

Российский оружейный завод «Промтехнология» разработал аналог американской винтовки AR-15, которая находится на вооружении армии Соединенных Штатов под индексом М16. Оружие прошло испытание в «русском» калибре 7,62×39 миллиметра.

«Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56 и, соответственно, имеет большую энергию», — цитирует ТАСС представителя разработчика.

На предприятии отметили, что вес оружия и отдача во время стрельбы не изменились, несмотря на больший калибр. Также создан вариант винтовки, позволяющий вести автоматический огонь.

AR-15 — полуавтоматическая винтовка американского производства, являющаяся наиболее распространенным видом гражданского оружия. Принята на вооружение ВВС США в начале 1960-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России разработали не имеющий аналогов ракетный комплекс «Авангард».