  1. Пятый канал
  4. Российская компания создала аналог американской винтовки М16

Российская компания создала аналог американской винтовки М16

, 10:15 | Ниса Мурзанаева Видео 18

Оружие прошло испытание в «русском» калибре 7,62×39 миллиметра.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/YAY, /Digital, globallookpress.com /Jack Kurtz, /Cpl. Lauren Falk

Российский оружейный завод «Промтехнология» разработал аналог американской винтовки AR-15, которая находится на вооружении армии Соединенных Штатов под индексом М16. Оружие прошло испытание в «русском» калибре 7,62×39 миллиметра.

«Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56 и, соответственно, имеет большую энергию», — цитирует ТАСС представителя разработчика.

На предприятии отметили, что вес оружия и отдача во время стрельбы не изменились, несмотря на больший калибр. Также создан вариант винтовки, позволяющий вести автоматический огонь.

AR-15 — полуавтоматическая винтовка американского производства, являющаяся наиболее распространенным видом гражданского оружия. Принята на вооружение ВВС США в начале 1960-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России разработали не имеющий аналогов ракетный комплекс «Авангард».

Читайте также

-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

10:22
Склад лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге
10:15
Российская компания создала аналог американской винтовки М16
10:00
Оригинальный и простой гарнир к новогоднему столу: картофель со свеклой
9:52
Пять самолетов вынужденно сели на запасных аэродромах из-за тумана в Крыму
9:49
Президент Бразилии назвал экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой»
9:38
«Мари была талантливой женщиной»: Лоза высказался о смерти вокалистки Roxette

Сейчас читают

От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]