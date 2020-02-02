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  4. Экс-солист группы «На-На» вышел в свет с женой и подросшей дочкой

Экс-солист группы «На-На» вышел в свет с женой и подросшей дочкой

, 2:42 | Мия Субботина 35

Владимир Левкин пришел в Кремлевский дворец в компании самых близких людей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @sasha_zykin

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин появился на публике вместе с супругой и подросшей наследницей в Кремлевском дворце, сообщает Teleprogramma.pro. Артист редко выходит в свет со всей семьей, но 1 февраля он сделал исключение.

Музыкант пришел в компании самых близких на торжественную церемонию вручения премии «Будем жить!» ассоциации онкологических пациентов. Певец позировал в костюме, футболке с принтом и элегантно повязанном шарфе. Его образ дополнили солнцезащитные очки. Супруга Левкина Марина Ичетовкина предпочла для вечернего выхода белую блузку с рукавами-фонариками и юбку в пол с цветочным декором.

Instagram @sasha_zykin

Также на мероприятие Владимир привел и подросшую дочь Нику. Семилетняя девочка блистала в светлом платье с цветочным принтом, а ее голову украшал ободок.

Артист пояснил, что он счастлив, когда рядом с ним семья. Известно, что на церемонии также присутствовали Бедрос Киркоров, Тамара Гвердцители, Дарья Донцова и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд не удовлетворил апелляцию основателя группы «На-На» Бари Алибасова к производителю «Крота».

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