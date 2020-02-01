Гражданин Узбекистана пытался пересечь границу лунной походкой в одежде из фольги

Гражданин Узбекистана, пытавшийся обхитрить пограничников, стал настоящим героем социальных сетей. Мужчина обшил свою одежду фольгой и попытался пересечь границу весьма странным образом. Он двигался в нужном направлении пятками вперед, при этом рассчитывая, что таким образом сможет запутать пограничников, которые получат неверные данные о направлении его движения.

Что касается фольги, то, как отмечает Sputnik.ru, на данное ухищрение мужчина также решился неслучайно. Он полагал, что такая одежда снизит тепловое излучение тела и поможет обойти тепловизоры, установленные на границе.

Однако хитроумный план нарушителя не дал результатов. На границе с Литвой он был задержан охранной службой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания пытавшихся пересечь границу РФ в Крыму украинцев.