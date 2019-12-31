Видео: Задержание пытавшихся пересечь границу РФ в Крыму украинцев

Двое жителей Украины предприняли попытку незаконно проникнуть на территорию Крыма. На кадрах, опубликованных пресс-службой Пограничного управления ФСБ РФ, видно, как мужчины в темное время суток идут в направлении линии разграничения России и Незалежной.

Вскоре злоумышленников останавливает наряд со служебной собакой и удерживает до приезда тревожной группы. В ходе проверки выяснилось, что нарушители государственной границы РФ имеют богатое криминальное прошлое, а на территорию полуострова они пытались пройти якобы на заработки.

В отношении украинцев возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Злоумышленники арестованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту.