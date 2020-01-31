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«Двойная герцогиня»: в сети появился женщина с внешностью Меган Маркл

, 18:08 | Алиса Старжевская 57

39-летнюю Акишу Лэнд постоянно принимают за двойника жены принца Гарри.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Pool, Instagram @greyson_land

В сеть попали фотографии абсолютной копии Меган Маркл, пишет The Sun.

39-летняя Акиша Лэнд завела аккаунт в социальной сети, чтобы показывать подписчикам снимки красавицы-дочери Грейсон. Однако, фотографии «ушли в народ» и быстро стали вирусными.

Аудитория подписчиков у мамы малышки моментально увеличилась — сейчас за жизнью Акиши и ее наследницы следят около 158 тысяч поклонников, а количество лайков на каждой публикации уже давно переваливает за 16 тысяч отметок.

«Даже мои близкие друзья и семья говорят об этом! Я воспринимаю это как комплимент, потому что она просто прекрасна», — заключила Лэнд.

Instagram @greyson_land

Как утверждает «близняшка Меган», со знаменитой герцогиней Сассекской ее путают не только в интернете. Американка призналась, что незнакомые люди часто подходят к ней на улице, в церкви, в кинотеатре и даже в продуктовом магазине, принимая ее за жену принца Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл ищет агента для возвращения в киноиндустрию.

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