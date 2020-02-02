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Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии с маршруткой в Петербурге

, 1:39 | Василий Заика 61

Лобовое столкновение автобуса и корейской легковушки произошло на Свердловской набережной в Калининском районе Северной столицы.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; Youtube / Samsung Note8

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии с маршруткой в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, лобовое столкновение автобуса «ПАЗ» и KIA Ceed произошло вечером 1 февраля на Свердловской набережной в Калининском районе Северной столицы.

По предварительным данным, водитель корейской легковушки, по невыясненным причинам, выехал через разделитель на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате мощного удара KIA Ceed получила значительные повреждения. У «пазика» выпало лобовое стекло и разбита передняя часть. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Пятеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работают оперативные службы. Автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль упал с набережной реки Фонтанки в Петербурге.

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии с маршруткой в Петербурге

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