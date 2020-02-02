В МЧС рассказали об обрушении кровли здания кафе в Новосибирске

Молодая женщина погибла под завалами после обрушения кровли в новосибирском кафе. Вытащить живыми удалось четверых, еще около двухсот человек смогли самостоятельно эвакуироваться.

По информации 5-tv.ru, четверо пострадавших: двое мужчин и две женщины — находятся в больнице. Один из мужчин, по предварительным данным, лежит в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказали 5-tv.ru в МЧС, предположительно обрушилось одноэтажное строение из сэндвич-панелей, где располагалась раздевалка.

«В настоящий момент на месте работают спасатели, предположительно обрушилось одноэтажное строение из сэндвич-панелей, предусмотренное под гардероб. На месте сил и средств достаточно, выдвинута оперативная группа дополнительная. Известно, что тори человека извлечены из-под завалов. Они находятся в удовлетворительном состоянии, переданы сотрудникам скорой помощи», — сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможной причине обрушения кровли.