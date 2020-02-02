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Озвучена возможная причина обрушения кровли в новосибирском кафе

, 1:39 | Алиса Маркова Срочная новость 64

В результате ЧП погибла девушка, число пострадавших возросло до четырех. Один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Кровля новосибирского кафе могла рухнуть, не выдержав тяжести снега. Об этом сообщил источник. По информации 5-tv.ru, в результате ЧП погибла девушка, сотрудники МЧС смогли вытащить живыми из-под завалов четверых. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Самостоятельно из здания смогли эвакуироваться почти 200 человек. Сейчас спасатели ищут под обломками еще нескольких — около десяти человек. Трагедия произошла в кафе на бульваре Молодежи. По предварительным данным, площадь обрушения может превышать 200 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают оперативные службы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 80 сотрудников МЧС, также задействованы 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбуждено уголовное дело.

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