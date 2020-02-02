Ограбление по-американски: зачем Трампу неудобная всем «сделка века»

Обратите внимание, как для Нетаньяху важно мнение Владимира Путина. Это еще раз подтверждает мысль о том, что Россия окончательно и бесповоротно стала ключевым игроком на международной арене и особенно на Ближнем Востоке. И вряд ли участники процесса готовы что-то предпринимать без оглядки на мнение Кремля.

А Москва пока наблюдает, анализирует и отмечает, что Израиль-то вариант горячо поддерживает, а вот другая сторона — категорически нет. А ведь надо делать так, чтобы условия мира были жизнеспособными. Так что же не так со «сделкой века»? Кстати, «скромное» название, не правда ли? В духе Трампа. В общем Вашингтон предложил создать два независимых государства — палестинское со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейское.

В этом объемном документе все очень подробное прописано! Как-никак целых 180 страниц, но вопросов больше чем ответов. И ключевой — земельный. У палестинцев хотят отобрать десятки квадратных километров, за которые они проливали свою кровь. В плане есть еще несколько бомб замедленного действия. Тогда зачем это все Трампу, если дело заранее обречено на провал? Андрей Захаров нашел ответ.

В Вифлееме — тишина прерывается израильским градом из слезоточивого газа по протестующим палестинцам. А чуть раньше из сектора газа в сторону Израиля выпустили три ракеты, две из них удалось перехватить. Демонстранты заполняют улицы поселений на Западном берегу Иордана. А в Тубасе палестинцы идут в атаку на израильских полицейских. В Хевроне в 30 километрах от Иерусалима военные вынуждены использовать резиновые пули. С палестинскими флагами они шагают по землям долины реки Иордан, которые по плану США, надо отдать Израилю вместе со всеми еврейскими поселениями на западном берегу. На кону почти треть территории Палестины, от которой им предлагают отказаться. Якобы во имя долгожданного мира.

И такой обмен ударами между палестинцами и израильтянами не прекращается уже десятки лет. Земля, где две тысячи лет назад разворачивались библейские сюжеты — ныне спорная территория. Палестинцы-арабы утверждают, что Израиль оккупировал их земли после победы в войне за независимость 1947-49 годов, израильтяне же уверяют, что это их историческая родина — согласно преданиям их давние предки жили здесь еще до нашей эры — задолго до палестинцев

«Я лучше сам себе могилу тут вырою и умру, но здесь — на родине предков. И на сантиметр отсюда не двинусь», — заявляет житель города Тубас Али Ибрахим Дарагми.

После победы Израиля в шестидневной войне в 1967-м семье Али Ибрахима Дарагми пришлось оставить половину всех земель на границе с Иорданией и переехать сюда в Тубас. За полвека упорного — в основном ручного труда ему с детьми удалось освоить плантацию и выращивать столько овощей чтобы хватало себе и на посадку на будущий год. Самое сложное в жизни посреди военного конфликта, говорит, даже не штрафы за трактор и высокая плата за воду, а постоянное ожидание что прогонят или не пустят через очередной КПП. Что для израильтян к слову вопрос обеспечения безопасности.

Протесты и в секторе Газа. Традиционно неспокойном. Именно отсюда чаще всего по территории Израиля запускают ракеты и бросают бомбы. Именно здесь оплот радикальных исламистов из движения ХАМАС, которые держат в страхе мирных израильтян уже несколько десятков лет. По плану трампа они безоговорочно должны сложить оружие, вот и негодуют.

«То, что происходит здесь это колониальный проект под эгидой США и некоторых западных стран. Весь остальной мир за создание двух государств», — заявил министр информации, вице-премьер Палестины Набила Абурдин.

В Палестине и Израиле, пожалуй, солидарны в одном — нужен мир! Но мира, вторят и эксперты, и политики, и обыватели не будет, пока не будет решен вопрос о создании двух стран на земле обетованной на основе международного права.

«Я хочу, чтобы эта сделка была большим делом для Палестинцев так и должно быть. После 70 лет отсутствия прогресса это может быть последней возможностью которая у них когда-либо будет», — заявил Дональд Трамп.

«Сделку века» Дональд Трамп презентовал подальше от этой неспокойной территории — из-за океана. У себя в Белом доме, пригласив к себе лишь одну из сторон — премьера Израиля Нетаньяху. Президента Палестины просто уведомили письмом.

«Иерусалим не продается и все наши права не продаются и не идут на компромисс — заговоры сделки века и планы по ликвидации палестинского дела обречены на провал», — говорит президент Палестины Махмуд Абасс.

К переговорам Махмуд Абасс готов только если в них примут участие Россия, Евросоюз и ООН. Но Трампу, похоже, переговоры не нужны — он и его советники уже все за всех отмерили и отрезали на свой лад. Так, к примеру, от Иордании, с которой палестинское государство граничит, его отрежет полоса израильской земли. Лишь в двух местах ее по плану пересекут контролируемые палестинцами шоссе с мостами через Иордан на территорию королевства. Пророют туннель между сектором Газа и Западным берегом.

Но Палестина потеряет выход к мертвому морю и главное — Восточный Иерусалим. Его отдадут Израилю за исключением Храмовой горы с мечетью Аль-Акса откуда по преданию вознесся Мухаммед. К югу от сектора Газа в бесплодной пустыне палестинцам выделят две территории — под промышленный, жилой и сельхоз кластеры. Против уж слишком одностороннего плана Трампа выступили как конгрессмены в самой Америке, так и целые страны Германия, Швеция, Турция, Иордания, Иран. Не согласны даже сами израильтяне!

«Для того чтобы это было по-настоящему хорошей сделкой нужно договариваться с Палестинцами. Иначе какой смысл?» — считает доктор из Тель-Авива Эран Матот.

«Не думаю, что этот план приведет к чему-то хорошему. Это скорее что-то вроде предвыборного промо для политиков — авторов этой сделки», — добавляет IT-специалист Шани Котлер.

От таких перестановок площадь Израиля увеличивается, а Палестины — уменьшается. На 30 процентов. Палестинцам запрещают иметь свои войска, пограничные КПП, разведку, заключать союзы с другими странами, производить вооружение и т. д.

«Палестинское государство по сути хотят превратить в группу разрозненных анклавов, окруженных со всех сторон Израилем и полностью зависимых от него. На любой шаг или соглашение нужно будет спрашивать разрешение Израиля», — говорит руководитель картографических и географических информационных систем ассоциации арабских исследований Халил Тафакджи.

А взамен Палестине обещают 50 миллиардов долларов, международное признание и столицу в пригороде Иерусалима — в городке Абу-Дис. К слову, проживающие здесь палестинцы отрезаны от большой земли бетонной стеной и израильскими КПП.

«Прекратить антиизраильское воспитание в школах и вузах, потом разрушить ХАМАС, прекратить платить арабским террористам их семьям деньги и так далее. никто никогда ни на один из этих вопросов не пойдет», — считает бывший советник Министра внутренней безопасности и Министра обороны Израиля Алекс Векслер.

Бизнесмен до мозга костей он ставит на сделку и зарабатывает политические очки. Что до собственно мира между Палестиной и Израилем, то это, по мнению экспертов, для Соединенных Штатов дело второстепенное.

«Сейчас они занимают позицию вот строго говоря одной стороны. Вы либо соглашаетесь, либо идите на фиг. Конечно это деградация позиции США, которые объективно не могут выступать сейчас в силу ряда причин реальным посредником», — говорит арабист и исламовед, доктор исторических наук, профессор Ефим Резван.

А причины просты: Штаты растеряли свои позиции на Ближнем Востоке и продолжают терять. Проблему Палестины и Израиля пытались решить президенты, начиная с Линдона Джонсона, но у предшественников были свои карманные войны, на которые можно было много чего списать — у Буша старшего и младшего Ирак, у Обамы — Ливия. Трампу пока некуда вторгаться. На ближнем востоке теперь есть сила, с которой он вынужден считаться — успех России в борьбе с Исламистами и восстановлении государственности в Сирии показал — что времена американских блицкригов прошли. Сделки все что ему остается. Но к слову, далеко не все сделки трампа в бытность его бизнесменом были успешными. Шесть раз за свою карьеру он заполнял заявление на банкротство.