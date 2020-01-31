Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги

Горячий танец Дарьи Мороз на премьере второго сезона «Содержанок» оценил постановщик сериала и бывший супруг актрисы Константин Богомолов. Об этом написал портал Teleprogramma.pro. Худрук Театра на Малой Бронной появился там в сопровождении нынешней жены Ксении Собчак.

Светская львица пришла на концерт в кожаном платье с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке. Однако первой звездой вечера в глазах публики стала экс-избранница режиссера. Эротический перформанс Дарьи супруги наблюдали с центральных мест в зале.

Мороз вызывающе двигалась в блестящем мини-платье с запахом под песню «Моя душа рваная» в исполнении Сабины Ахмедовой. В процессе артистка сбросила обувь и продолжила танцевать босиком. Как уточняется, присутствующие в зале назвали это выступление развратным. Но Богомолову и Собчак все понравилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная Собчак в гамаке призналась мужу в любви.