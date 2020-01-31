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  4. Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги

Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги

, 17:31 | Валентин Черников 1 201

На премьере второго сезона сериала «Содержанки» в Театре на Малой Бронной Дарья Мороз показала скандальный перформанс.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 80

Горячий танец Дарьи Мороз на премьере второго сезона «Содержанок» оценил постановщик сериала и бывший супруг актрисы Константин Богомолов. Об этом написал портал Teleprogramma.pro. Худрук Театра на Малой Бронной появился там в сопровождении нынешней жены Ксении Собчак.

Светская львица пришла на концерт в кожаном платье с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке. Однако первой звездой вечера в глазах публики стала экс-избранница режиссера. Эротический перформанс Дарьи супруги наблюдали с центральных мест в зале.

Мороз вызывающе двигалась в блестящем мини-платье с запахом под песню «Моя душа рваная» в исполнении Сабины Ахмедовой. В процессе артистка сбросила обувь и продолжила танцевать босиком. Как уточняется, присутствующие в зале назвали это выступление развратным. Но Богомолову и Собчак все понравилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная Собчак в гамаке призналась мужу в любви.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 80
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