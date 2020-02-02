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В ходе тушения пожара в здании Лениздата в Петербурге пострадал пожарный

, 10:47 | Светлана Шевченко Срочная новость 142

В настоящее время возгорание локализовано.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В ходе тушения пожара в здании Лениздата в Петербурге пострадал пожарный. В настоящее время его осматривают медики. 

По уточненной информации, в пресс-службе МЧС сообщили, что пожарный обратился к врачам с жалобами на высокую температуру. Угрозы жизни нет.

В настоящее время возгорание локализовано. На месте продолжают работу экстренные службы города. 

Площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров. По данным МЧС, из полыхающего здания были эвакуированы 5 человек. Пострадавших среди гражданских нет.

К тушению привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава, с том числе от МЧС восемь единиц техники и 30 человек личного состава.

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