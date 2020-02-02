  1. Пятый канал
  4. Момент страшной аварии с Infiniti в Москве попал на видео

Момент страшной аварии с Infiniti в Москве попал на видео

, 17:01 | Светлана Шевченко Срочная новость 1 770

На кадрах видно, как автомобиль движется на приличной скорости по улице Свободы, а потом резко берет в право и сносит несколько деревьев. От удара машину разорвало полам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Момент страшной смертельной аварии с Infiniti в Москве попал на видео. 

На кадрах видно, как автомобиль движется на приличной скорости по улице Свободы, а потом резко берет в право и сносит несколько деревьев. От удара машину разорвало полам.

По предварительной информации, паркетник принадлежит злостному нарушителю ПДД. За ним зарегистрировано на сегодняшний день 45 неоплаченных штрафов на 37 тысяч рублей. Был ли он за рулем пока не известно.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП погибли два человека. Еще один, 35-летний Сергей Е., госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.14
0.10 69.60
0.18
ТОП-4 самых модных знаков зодиака — мнение астролога

Последние новости

17:40
«Я в шоке!» — коллега Кушиташвили по сборной удивился обнаружению у того наркотиков
17:28
«Мы его выпишем»: главврач больницы в Чите прокомментировал жалобы больного коронавирусом
17:15
«Магия двоек»: по всей России состоялись бракосочетания в «красивую» дату
17:05
В результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов
17:01
Момент страшной аварии с Infiniti в Москве попал на видео
16:52
Infiniti пополам: люксовый автомобиль разорвало от удара в дерево в Москве

Сейчас читают

ТОП-4 самых модных знаков зодиака — мнение астролога
Хейтеры сравнили Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом»
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]