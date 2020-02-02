Момент страшной аварии с Infiniti в Москве попал на видео

Момент страшной смертельной аварии с Infiniti в Москве попал на видео.

На кадрах видно, как автомобиль движется на приличной скорости по улице Свободы, а потом резко берет в право и сносит несколько деревьев. От удара машину разорвало полам.

По предварительной информации, паркетник принадлежит злостному нарушителю ПДД. За ним зарегистрировано на сегодняшний день 45 неоплаченных штрафов на 37 тысяч рублей. Был ли он за рулем пока не известно.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП погибли два человека. Еще один, 35-летний Сергей Е., госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.