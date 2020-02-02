Песков о работе Путина в условиях предельной занятости: «как рыба в воде»

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя как рыба в воде в обстановке высокой интенсивности международных и внутрироссийских событий. Такую характеристику своему руководителю дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на одном из федеральных телеканалов.

«Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду стиль собственной работы. Потому что в таком темпе он сам как рыба в воде», — сказал он.

По словам Пескова, высокая скорость принятия решений является «признаком современных международных дел, международной политики, конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах».

«Одновременно это признак динамичности нашей внутренней жизни, поэтому международные контакты согласовываются моментально. Путин реагирует на это очень живо, и это действительно заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева, который запомнился, в том числе, инцидентом на вручении сотрудникам МЧС спецавтомобилей, когда он заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Спикер Кремля назвал это недопустимым проявлением неуважения к гражданам страны.