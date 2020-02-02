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Неуважение к гражданам недопустимо: Песков объяснил решение об отставке Игнатьева

, 14:01 | Светлана Шевченко 88

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин неоднократно говорил об этом представителям власти.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Недопустимым проявлением неуважения к гражданам страны объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое», — заявил он в эфире программы телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля подчеркнул, что об этом неоднократно всех представителей власти предупреждал лично Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Игнатьев был уволен с поста главы республики с формулировкой «утрата доверия». Причиной этому стали два инцидента с главой региона, вызвавшие общественный резонанс. Сначала Игнатьев извинялся за предложение «мочить» журналистов и блогеров, которые приезжая с разных регионов России «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком».

А точкой кипения сало поведение главы республики на вручении сотрудникам МЧС спецавтомобилей, при котором он заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и позднее снят с должности указом президента.

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