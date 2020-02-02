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«Зенит» не отпустил Дзюбу в английский «Тоттенхэм»

, 18:38 | Игорь Рязов 27

Жозе Моуринью был готов предложить российскому нападающему как переход на правах аренды, так и полноценный трансфер.

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Руководство футбольного клуба «Зенит» не отпустило своего нападающего Артема Дзюбу в английский «Тоттенхэм». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Заполучить Дзюбу хотел главный тренер англичан Жозе Моуринью. Ему требовалось усилить нападение после травмы форварда Гарри Кейна. Для привлечения Дзюбы рассматривались два варианта: как полноценный трансфер, так и аренда на полгода.

Оба варианта сорвались. Руководство «Зенита» не захотело отпускать своего нападающего в английский «Тоттенхэм». Сделке также помешала предварительная договоренность Дзюбы о новом контракте с сине-бело-голубыми.

Действующий контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. 31-летний форвард выступает за петербургский клуб с 2015 года. Также он играл за тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томи».

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом нападающем «Зенита», которому предлагали покинуть клуб на правах аренды. Речь идет об Александре Кокорине, хотя в его случае ситуация была противоположной: «Зенит» хотел отдать его, но форвард отказался.

Иначе ситуация сложилась для члена сборной России Федора Смолова. Он согласился перейти из «Локомотива» в испанскую «Сельту» на правах аренды.

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