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Первые минуты после нападения на прохожих в Лондоне — видео

, 19:04 | Светлана Шевченко 12

На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, как за машиной прячется несколько сотрудников спецслужбы, а через некоторое время подъезжает наряд полиции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @NewsAlertUK_, @ConflictsW

В сети опубликованы первые минуты после ликвидации возможного террориста, который совершил нападение на прохожих на юге Лондона.

На кадрах видно, что за легковым автомобилем прячутся сотрудники спецслужбы. Через некоторое время к ним подъезжает первый наряд полиции и они вместе аккуратно подходят к ликвидированному нападавшему. Убедившись, что он мертв, они рекомендуют всем находящимся рядом покинуть место ЧП. По некоторым данным на поясе убитого мужчины был пояс смертника.

По официальным данным, ранения получили два человека. По словам очевидцев, одна из них женщина. Она получила удар в спину, когда ехала на велосипеде.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В Скотланд-Ярде это уже поспешили назвать терактом.

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