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  4. Выдающийся исследователь берестяных грамот Валентин Янин умер на 91-м году жизни

Выдающийся исследователь берестяных грамот Валентин Янин умер на 91-м году жизни

, 23:35 | Сергей Зеленский 18

Знаменитый ученый специализировался на изучении Новгородской Руси.

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Фото, видео: Facebook / Елена Рыбина, Леонид Колединский

Выдающийся советский и российский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин скончался в возрасте 90 лет, пишет ТАСС.

Вдова ученого, заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции, профессор кафедры археологии МГУ имени Ломоносова Елена Рыбина назвала это «абсолютно невосполнимой утратой».

Вклад Янина в науку невозможно переоценить — он одним из первых доказал значимость берестяных грамот как исторических источников. Был действительным членом Российской академии наук.

Как передавал 5-tv.ru, в октябре ушел из жизни ученый Сергей Беляев, открывший место крещения князя Владимира.

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