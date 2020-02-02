Выдающийся исследователь берестяных грамот Валентин Янин умер на 91-м году жизни

Выдающийся советский и российский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин скончался в возрасте 90 лет, пишет ТАСС.

Вдова ученого, заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции, профессор кафедры археологии МГУ имени Ломоносова Елена Рыбина назвала это «абсолютно невосполнимой утратой».

Вклад Янина в науку невозможно переоценить — он одним из первых доказал значимость берестяных грамот как исторических источников. Был действительным членом Российской академии наук.

Как передавал 5-tv.ru, в октябре ушел из жизни ученый Сергей Беляев, открывший место крещения князя Владимира.