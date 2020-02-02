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Видео с места, где боксер напал на сотрудника Росгвардии

, 23:04 | Нюра Незванова Эксклюзив 137

Георгий Кушиташвили был задержан в Москве в ночь на 2 февраля.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Видео с места, где предположительно чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Кровавый» инцидент произошел в ночь на 2 февраля в одном из домов на Фрунзенской набережной в Москве.

Патрулирующие в тот вечер район росгвардейцы обратили внимание на молодых людей, которые подозрительно себя вели. Правоохранители проследовали в подъезд за мужчинами, которыми впоследствии оказались Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян. На одном из этажей росгвардейцы, предположительно застали чемпиона России по боксу за употреблением наркотиков. Сообщается, что спортсмен сломал нос одному из сотрудников. В настоящий момент мужчина задержан.

Позднее в Росгвардии сообщили, что при себе у одного из боксеров были найдены наркотики. По факту нападения на росгвардейца и обнаружения запрещенных веществ в отношении боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом бегства боксера Кушиташвили в подъезд от Росгвардии.

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