Видео с места, где боксер напал на сотрудника Росгвардии

Видео с места, где предположительно чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Кровавый» инцидент произошел в ночь на 2 февраля в одном из домов на Фрунзенской набережной в Москве.

Патрулирующие в тот вечер район росгвардейцы обратили внимание на молодых людей, которые подозрительно себя вели. Правоохранители проследовали в подъезд за мужчинами, которыми впоследствии оказались Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян. На одном из этажей росгвардейцы, предположительно застали чемпиона России по боксу за употреблением наркотиков. Сообщается, что спортсмен сломал нос одному из сотрудников. В настоящий момент мужчина задержан.

Позднее в Росгвардии сообщили, что при себе у одного из боксеров были найдены наркотики. По факту нападения на росгвардейца и обнаружения запрещенных веществ в отношении боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом бегства боксера Кушиташвили в подъезд от Росгвардии.