Меган Маркл призналась, что соврала ради первой роли

Запоздалое признание Меган Маркл в обмане удивило ее поклонников. Герцогиня Сассекская подтвердила, что не стесняется приврать, когда это нужно для карьерного продвижения. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость рассказала, что соврала в момент кастинга американского телесериала «Форс-мажоры» в 2004 году. Впоследствии этот проект сделал молодую актрису знаменитой и стал самым значимым в ее послужном списке. Для получения роли Рэйчел Зейн Маркл скрыла, что не состоит в Гильдии актеров.

В момент собеседования на вопрос интервьюера о принадлежности к гильдии Меган сказала, что давно с ней сотрудничает. Так она обошла других претенденток и получила билет к славе. Позже жена принца Гарри сказала, что почувствовала себя мошенницей. Но это не помешало ей хранить секрет до недавнего времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу.