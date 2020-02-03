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Меган Маркл призналась, что соврала ради первой роли

, 1:43 | Валентин Черников 75

Герцогиня Сассекская заявила, что прославилась на весь мир не совсем честным путем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face; Кадр из сериала "Форс-мажоры"

Запоздалое признание Меган Маркл в обмане удивило ее поклонников. Герцогиня Сассекская подтвердила, что не стесняется приврать, когда это нужно для карьерного продвижения. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость рассказала, что соврала в момент кастинга американского телесериала «Форс-мажоры» в 2004 году. Впоследствии этот проект сделал молодую актрису знаменитой и стал самым значимым в ее послужном списке. Для получения роли Рэйчел Зейн Маркл скрыла, что не состоит в Гильдии актеров.

В момент собеседования на вопрос интервьюера о принадлежности к гильдии Меган сказала, что давно с ней сотрудничает. Так она обошла других претенденток и получила билет к славе. Позже жена принца Гарри сказала, что почувствовала себя мошенницей. Но это не помешало ей хранить секрет до недавнего времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу.

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