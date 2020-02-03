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  4. «Какая худышка!» — Поклонники не узнали Анастасию Макееву на снимках 2013 года

«Какая худышка!» — Поклонники не узнали Анастасию Макееву на снимках 2013 года

, 7:42 | Валентин Черников 214

Актриса поделилась кадрами с роскошной фотосессии на Сейшелах.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Кадрами с фотосессии семилетней давности поделилась с подписчиками Анастасия Макеева. Актриса театра и кино выложила в Instagram снимки с Сейшельских островов. В этот период звезда заметно похудела и не стеснялась демонстрировать фигуру в откровенных одеждах на фоне южной экзотики. Для съемок девушка перебрала несколько нарядов с глубоким декольте и открытым низом, который подчеркивал ее идеально ровные ножки.

«После проекта „Чикаго“, отыграв сезон по 37 спектаклей в месяц, я в одном составе весила 48 килограммов, и кто мне еще из особо ворчавших расскажет о тяжелой работе? Я про это знаю все! После завершения проекта поехала по приглашению на съемку, и она была чумовая!» — вспомнила Макеева.

Instagram @makeevan

Фанаты артистки поразились ее худобе во время поездки на Сейшелы и не узнали на фотографиях. Отдельные пользователи разочаровались, не увидев пышных форм любимицы. Большинство фолловеров отметили, что актриса по-своему хороша как на фото 2013 года, так и сегодня.

«Какое чудо! Ослепительная!»

«Это точно ты? Приглядывалась долго. Невероятная красотка и съемка»;

«Какая худышка! Анастасия, неужели это вы?!»

«Боже, я подумала, что это фотошоп. Круто!»

«Не узнала бы, если бы попались фотки где-то на просторах интернета. Фигура — космос», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макеева показала, как отдыхает в бане.

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