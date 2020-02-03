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Атаки на прохожих в Британии и Бельгии: хронология нападений в Европе

, 6:37 Эфирная новость 25

Власти Лондона уже назвали произошедшее терактом.

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Серия атак на прохожих в Европе. Два нападения с разницей в пару часов — сначала в столице Британии, после — в бельгийском Генте. В Лондоне мужчина, вооруженный ножом, на улице набросился на людей. Ранены трое. Чуть позже в Бельгии пешеходов атаковала женщина. До того, как ее скрутили полицейские, она успела ударить ножом двоих человек.

Сейчас предстоит выяснить, не были ли эти нападения связаны между собой. Власти Лондона официально признали случившееся терактом. С места событий из Британии — Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первых минут после нападения на прохожих в Лондоне.

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