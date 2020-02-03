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«Горячая штучка»: «британская Кардашьян» похвасталась пышными формами на пляже

, 9:22 | Карина Бернтгольц 1 549

Деми Роуз взбудоражила пользователей сети, продемонстрировав достоинства своей фигуры в стрингах.

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Фото, видео: Instagram @demirose

Модель Деми Роуз, известная в социальных сетях как «британская Кардашьян», благодаря своим пышным формам, продолжает сводить с ума мужскую половину человечества. Совсем недавно светская львица провела «горячую фотосессию» в микрокупальнике, который подчеркнул ее «аппетитную» грудь. На этот раз звезда социальных сетей решила продемонстрировать подписчикам другое впечатляющее достоинство своей фигуры — а именно ягодицы.

Роуз опубликовала в Instagran снимок, на котором позирует на пляже, лежа на спине. В этот момент на ней — откровенное бикини, которое приковало внимание фанатов к «пятой точке» модели. Фолловеры не могли устоять перед таким сногсшибательным кадром и выразили свою оценку фотографии в ярких эпитетах и лайках. Через несколько часов после публикации отметку «мне нравится» под снимком поставили более 470 тысяч человек, а комплименты в комментариях оставили около пяти тысяч юзеров.

Instagram @demirose

«Горячая штучка!»

«Божественная!»

«Жарко!»

«Потрясающая женщина! Обожаю вас!»

«Иди ко мне!»

«Ты идеальна!» — восхищались поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» пожаловалась на простуду в умопомрачительном купальнике.

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