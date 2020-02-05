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«Дерзко, однако»: Елена Летучая надела нарядный пиджак на голое тело

, 14:22 | Алиса Старжевская 37

Компанию соблазнительной экс-ведущей «Ревиззоро» составил черный доберман.

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Фото, видео: Instagram @elenapegas

Елена Летучая выложила в Instagram новое фото, на котором примерила пиджак на голое тело. 41-летняя телеведущая не стесняется демонстрировать красоту своего тела. Для очередной фотосессии бывшая ведущая шоу «Ревизорро» выбрала элегантный белоснежный костюм. Прямоугольные черно-белые лацканы пиджака обшиты пестрыми пайетками, которые создают имитацию драгоценных камней. Борты жакета роскошно оформлены крупными стразами. Звезда слегка оголила бюст, что добавило особой «перчинки» в наряд.

Instagram @elenapegas

Компанию соблазнительной Летучей составил черный доберман в ошейнике с острыми шипами — он дополнил композицию фотографии и сделал образ теледивы дерзким и ярким. 

Поклонники восхитились роковому наряду телеведущей — мужская половина фолловеров не постеснялась признаться, что поддались бы дрессировке такой сексуальной укротительницы.

«Тут должна быть Глюкоза»;

«Грудь супер»;

«Дерзко, однако»;

«А продолжение есть этой серии?» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Летучая восхитила фанатов своими длинными ногами.

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