«Дерзко, однако»: Елена Летучая надела нарядный пиджак на голое тело

Елена Летучая выложила в Instagram новое фото, на котором примерила пиджак на голое тело. 41-летняя телеведущая не стесняется демонстрировать красоту своего тела. Для очередной фотосессии бывшая ведущая шоу «Ревизорро» выбрала элегантный белоснежный костюм. Прямоугольные черно-белые лацканы пиджака обшиты пестрыми пайетками, которые создают имитацию драгоценных камней. Борты жакета роскошно оформлены крупными стразами. Звезда слегка оголила бюст, что добавило особой «перчинки» в наряд.

Instagram @elenapegas

Компанию соблазнительной Летучей составил черный доберман в ошейнике с острыми шипами — он дополнил композицию фотографии и сделал образ теледивы дерзким и ярким.

Поклонники восхитились роковому наряду телеведущей — мужская половина фолловеров не постеснялась признаться, что поддались бы дрессировке такой сексуальной укротительницы.

«Тут должна быть Глюкоза»;

«Грудь супер»;

«Дерзко, однако»;

«А продолжение есть этой серии?» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Летучая восхитила фанатов своими длинными ногами.